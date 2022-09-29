-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عودة زفان

علي بهلولي
  • 399
  • 0
عودة زفان
مهدي زفان في الحصّة التدريبية (صورة نادي كليرمون فوت).

عاد اللاعب الدولي الجزائري السابق مهدي زفان إلى أجواء التدريبات مع فريقه كليرمون فوت الفرنسي.

وكان المدافع زفان قد تعرّض لِإصابة على مستوى الفخذ، في أواخر جويلية الماضي.

وأجرى زفان الحصّة التدريبية لِفريقه الجديد كليرمون فوت الفرنسي، الأربعاء.

ولم تُوضّح إدارة نادي كليرمون فوت إن كان مهدي زفان سيُشارك في مباراة فريقها الكروي أمام المضيف فريق أجاكسيو، أو العكس.

وتُجرى هذه المباراة بعد ظهيرة الأحد المقبل، بِرسم الجولة التاسعة من عمر بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

إصابة وغياب عن انطلاقة الموسم

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان لِإصابة على مستوى الفخذ، تُبعده عن المنافسات الرّسمية لِمدّة تتراوح ما بين 8 و10 أسابيع من الآن.

وشارك المدافع زفان أساسيا مع فريقه الجديد كليرمون فوت، في مباراة ودّية ضد نادي تولوز الفرنسيَين، مساء السبت الماضي. قبل أن يضطرّ إلى الخروج بِداعي إصابة، والشوط الأوّل يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وسيخضع زفان للعلاج والرّاحة، ولن يعود إلى الملاعب حتى أكتوبر المقبل. كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الأربعاء. عِلما أن البطولة في هذا البلد تنطلق الجمعة المقبلة.

وكان مهدي زفان (30 سنة) قد انضمّ إلى نادي كليرمون فوت الفرنسي في الفاتح من جويلية الماضي، لِمدّة موسمَين.

مقالات ذات صلة
تشكيل “الخضر” أمام نيجيريا تغيّر كثيرا

تشكيل “الخضر” أمام نيجيريا تغيّر كثيرا

بلماضي مازال يبحث عن التشكيلة المثالية للمنتخب الوطني

بلماضي مازال يبحث عن التشكيلة المثالية للمنتخب الوطني

تنظيم الجزائر لـ “كان” 2025 من عدمه يتحدّد هذا السبت بِالعاصمة

تنظيم الجزائر لـ “كان” 2025 من عدمه يتحدّد هذا السبت بِالعاصمة

الفوز الخامس على التوالي لـ “محاربي الصّحراء”

الفوز الخامس على التوالي لـ “محاربي الصّحراء”

ديلور يدافع عن نفسه ويقدّم هذا الوعد للجزائريين

ديلور يدافع عن نفسه ويقدّم هذا الوعد للجزائريين

محرز يقترب من بلومي وماجر

محرز يقترب من بلومي وماجر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد