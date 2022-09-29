عاد اللاعب الدولي الجزائري السابق مهدي زفان إلى أجواء التدريبات مع فريقه كليرمون فوت الفرنسي.

وكان المدافع زفان قد تعرّض لِإصابة على مستوى الفخذ، في أواخر جويلية الماضي.

وأجرى زفان الحصّة التدريبية لِفريقه الجديد كليرمون فوت الفرنسي، الأربعاء.

ولم تُوضّح إدارة نادي كليرمون فوت إن كان مهدي زفان سيُشارك في مباراة فريقها الكروي أمام المضيف فريق أجاكسيو، أو العكس.

وتُجرى هذه المباراة بعد ظهيرة الأحد المقبل، بِرسم الجولة التاسعة من عمر بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

إصابة وغياب عن انطلاقة الموسم

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري مهدي زفان لِإصابة على مستوى الفخذ، تُبعده عن المنافسات الرّسمية لِمدّة تتراوح ما بين 8 و10 أسابيع من الآن.

وشارك المدافع زفان أساسيا مع فريقه الجديد كليرمون فوت، في مباراة ودّية ضد نادي تولوز الفرنسيَين، مساء السبت الماضي. قبل أن يضطرّ إلى الخروج بِداعي إصابة، والشوط الأوّل يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وسيخضع زفان للعلاج والرّاحة، ولن يعود إلى الملاعب حتى أكتوبر المقبل. كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الأربعاء. عِلما أن البطولة في هذا البلد تنطلق الجمعة المقبلة.

وكان مهدي زفان (30 سنة) قد انضمّ إلى نادي كليرمون فوت الفرنسي في الفاتح من جويلية الماضي، لِمدّة موسمَين.