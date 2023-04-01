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رياضة

عودة سليماني

علي بهلولي
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عودة سليماني
ح.م

يعود اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني إلى المنافسات الرّسمية هذا الأحد.

وكان المهاجم سليماني يشكو إصابة على مستوى الفخذ، تعرّض لها في الـ 19 من مارس الماضي. وأبعدته عن الميادين، كما حرمته من خوض مُواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري والنيجر.

وأعلن التقني الدّانماركي برايان ريمر مدرب فريق أندرلخت البلجيكي مساء السبت عن قائمة لاعبيه، الذين سيخوضون مواجهة المُضيّف نادي أوبن، وقد ضمّت اسم سليماني (اللائحة المُدرجة أدناه). الأمر الذي يعني تماثل الدولي الجزائري للشّفاء.

وتُجرى هذه المباراة بعد الظهيرة، لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة البلجيكية.

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