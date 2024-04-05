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اقتصاد
بداية تسجيل المشاركين في طبعته العشرين

عودة صالون السيّارات شهر جويلية المقبل

إيمان كيموش
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عودة صالون السيّارات شهر جويلية المقبل
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كشفت إدارة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”، الخميس، عن بداية التسجيل للراغبين في المشاركة بصالون السيارات الدولي المنتظر تنظيم فعالياته في الفترة الممتدة بين 9 و15 جويلية المقبل، من خلال إدراج اسم الشركة أو الوكيل المهتم بالمعرض في رابط رقمي يخص “صافكس”.
وأكدت إدارة قصر المعارض عبر صفحتها الرسمية بـ”الفايسبوك”، أنه ضمن أكبر التظاهرات المنظمة بقصر المعارض والتي تجلب إليها جمهورا منقطع النظير من مختلف مناطق الوطن، سيعود الصالون الدولي للسيارات “أوتو إكسبو 2024” هذه السنة في الفترة من 9 إلى 15 جويلية 2024.
ويُرتقب تنظيم الطبعة العشرين من الصالون الدولي للسيارات بين 9 و15 جويلية 2024 بقصر المعارض الصنوبر البحري، بعد سنوات من الغياب، وهذا بفعل عودة نشاط وكلاء السيارات المعتمدين واستئناف عملية تسويق المركبات الجديدة.
ويُفترض أن يشارك في هذا الصالون كافة وكلاء السيارات المعتمدين والذين يعادل عددهم إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، 12 وكيلا خاصا بالسيارات السياحية والنفعية مقابل 41 متعاملا في كافة أصناف المركبات والشاحنات والدراجات والجرارات وغيرها من الأصناف، في انتظار الكشف عن القائمة الجديدة للوكلاء المعتمدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتقرّر عودة صالون السيارات هذه المرّة بالنظر إلى عودة استئناف السيّارات وتوقعات بدخول عدد معتبر من المركبات السوق الجزائرية خلال الأسابيع المقبلة، وكذا بداية التصنيع وعودة البيع بالتقسيط بالنسبة لمركبات فيات المصنّعة في الجزائر، حيث كشفت البنوك عن عدّة عروض لتمويل عمليات الاقتناء.
هذا، وينتظر زبائن السيارات تخفيضات معتبرة خلال الصالون الذي سينظّم هذه السنة خلال الصائفة المقبلة، خاصة أن الجزائريين كانوا قد تعوّدوا في الماضي على أكبر التخفيضات وأهم العروض والكشف عن نماذج جديدة للمركبات في صالون السيارات كل عام.

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