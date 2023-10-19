عودة ظهور “الكَلَب” في بلاد باستور وزمّور يربط بين “الإرهاب” وبن زيمة

قدّم رجل السياسة الفرنسي المُتطرّف ذو الأصول اليهودية إيريك زمّور، وصفا يقترب من لفظ “الإرهابي” تُجاه اللاعب كرم بن زيمة.

وكان بن زيمة في الأيّام القليلة الماضية، قد أبدى تضامنه مع القضية الفلسطينية العادلة.

وقال إيريك زمّور: ” لقد قال (بن زيمة) ذلك بِنفسه. إنه ليس فرنسيا في القلب. إنه لا يُحب فرنسا، ولم يُحبّها قطّ”.

وأضاف في ظهور إعلامي له، الخميس، عبر قناة “فرانس 2″: ” هو (بن زيمة) مسلم يُريد تطبيق الشريعة، والشريعة تنص على الجهاد، والجهاد يعني قتل….ماذا لو قمت بِالرّبط بين آراء كريم بن زيمة وقاتل مُدرّس اللّغة الفرنسية؟ بِالتأكيد، أقوم بِعمل رابط مباشر. كل هؤلاء يعتقدون أن الشريعة طريق إلهي وأنها مفروضة عليهم، وأن في الشريعة سورا مختلفة، وأن هذه الشريعة تفرض، من بين أمور أخرى، الجهاد الذي هو الجهاد المُقدّس ضد الكفّار. الكفّار هم أنت وأنا”.

ورّبما لم يكن إيريك زمّور يحلم بِقدوم فرصة سانحة للتهجّم على بن زيمة والمسلمين، خاصة وأن منسوب “الكَلَب” في بلاد “باستور” ارتفع هذه الأيّام بِصورة لافتة تُجاه مَن ينتصر للقضية الفلسطينية.