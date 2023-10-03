عودة عبيد شارف وإحالة حيمودي إلى مهام أخرى

أعاد الرّئيس الجديد لِاتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي، الثلاثاء، تشكيل لجنة التحكيم.

جاء ذلك على هامش أوّل اجتماع للمكتب الفيدرالي لِاتحاد الكرة الجزائري، تحت إشراف وليد سعدي. بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم.

وباتت الهيئة المُكلّفة بِإدارة شؤون التحكيم تتشكّل من:

1- أحمد خرشي رئيسا للجنة الفيدرالية للتحكيم، علما أنه ترشّح لِحيازة منصب عضو في المكتب الفيدرالي نسخة الرّئيس شرف الدين عمارة، في انتخابات أفريل 2021. لكنّه لم يبلغ مراده، وأدرج ضمن القائمة الاحتياطية.

ودخل خرشي الغمار آنذاك، تحت راية رئيس رابطة ولاية الأغواط لِكرة القدم.

2- مهدي عبيد شارف مديرا فنيا وطنيا للتحكيم، ومسؤول قسم تعيين الحكام. بعد اعتزاله النشاط وتعليقه للصّافرة في أواخر ديسمبر الماضي.

3- جمال حيمودي مسؤول قسم التكوين والتطوير.

4- محمد حدادة مسؤول قسم التقييم والفحوصات.

وكانت لجنة التحكيم في عهد الرئيس السابق لـ “الفاف” جهيد زفيزف، مُشكّلة كالتّالي:

1- جمال حيمودي نائبا لِرئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم.

2- رشيد مجيبة مديرا فنيا وطنيا للتحكيم (استقال قبل الآوان).

3- لي كيم تشونغ من جزر موريس مدير تطوير التحكيم.