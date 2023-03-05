عودة عوّار

عاد اللاعب الجزائري المغترب حسام عوّار مساء الأحد إلى المنافسات الرّسمية، بعد غياب تجاوز فترة الشهر بِقليل.

ويُشير تاريخ الـ 4 من فيفري الماضي إلى موعد آخر مباراة خاضها متوسّط الميدان عوّار مع فريقه أولمبيك ليون، وكانت خارج القواعد أمام نادي تروا، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الفرنسية.

وغاب حسام عوّار بعدها عن الميادين، بِداعي إصابة تعرّض لها على مستوى الفخذ.

ودخل عوّار مساء الأحد إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 65 من عمر مباراة فريقه ليون و الزّائر نادي لوريون، ضمن إطار الجولة الـ 26 لِمنافسة “اللّيغ 1”. وقد انتهت بِنتيجة بِالتعادل السّلبي.

ويشغل فريق لوريون بعد هذا التعادل المركز الـ 9 بِرصيد 40 نقطة، ويحوز أولمبيك ليون 39 نقطة في الرّتبة الـ 10.

ويوجد حسام عوّار ضمن قائمة اللاعبين الجزائريين المُغتربين، المُرشّحين لِتعزيز صفوف “مُحاربي الصّحراء” في المُستقبل القريب.