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رياضة

عودة عوّار

علي بهلولي
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عودة عوّار
ح.م

أجرى اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار، الخميس، أوّل حصّة تدريبية له. بعد غياب دام أسبوعَين.

وكان متوسّط الميدان عوّار قد تعرّض لِإصابة في الفخذ اليسرى، خلال مباراة البطولة الإيطالية بين فريقه روما والضيّف نادي ميلان آسي، بِتاريخ الفاتح من سبتمبر الحالي. أبعدته عن مواجهتَي الجزائر أمام تنزانيا والسنيغال.

وشارك عوّار في تدريبات فريق روما، لكن المدرب جوزي مورينيو طلب منه إجراء جزء منها فقط، مثلما هو الشّأن لِزميله متوسّط الميدان ريناتو سانشيز. وذلك لِعودتهما من الإصابة، وأيضا تفاديا للتسرّع الذي قد يُفضي إلى تجدّدها.

وتنتظر حسام عوّار وفريقه روما مباراة أمام الزّائر نادي إمبولي، سهرة الأحد المقبل. لِحساب الجولة الرّابعة من عمر منافسة “الكالتشيو”.

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