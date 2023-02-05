عودة غلام بعد غياب اقترب من تسعة أشهر

خاض اللاعب الدولي الجزائري السّابق فوزي غلام عصر الأحد أوّل مباراة رسمية له، بعد غياب دام ثمانية أشهر ونصف الأشهر.

وشارك المدافع غلام بديلا انطلاقا من الدقيقة الـ 66، في مباراة فريقه أونجي والمُضيّف نادي لوريون، التي انتهت بِنتيجة التعادل السلبي، في إطار الجولة الـ 22 من عمر البطولة الفرنسية.

وكان تاريخ الـ 22 من ماي 2022 يُشير إلى موعد آخر لقاء رسمي لِغلام، لمّا شارك مع فريقه نابولي ضد نادي سبيتسيا في البطولة الإيطالية.

وبقي غلام منذ جويلية وإلى غاية جانفي الماضيَين بِلا فريق بعد انقضاء مدّة العقد، حتى التحق بِنادي أونجي.

وعوّض غلام مواطنه المدافع إلياس شتي، الذي بِدوره لم يلعب مباراة رسمية منذ الفاتح من جانفي الماضي، لكن لِأسباب لها صلة بِخيارات مدرب فريق أونجي.

كما شارك مواطنهما متوسّط الميدان نبيل بن طالب أساسيا، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي لوريون، وهو يحمل شارة قائد فريق أونجي.