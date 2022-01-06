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رياضة

عودة فغولي

علي بهلولي
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عودة فغولي

عاد اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي، الخميس، إلى أجواء تدريبات المنتخب الوطني.

وكان سفيان فغولي قد شارك في المعسكر الإعدادي لـ “الخضر” بِقطر، منذ أوّل حصّة مرانية. قبل أن يُغادر مركز التدريب بِداعي الإصابة، التي حرمته من حضور فعّاليات المواجهة الودّية أمام غانا، مساء الأربعاء.

وخاض الجناح فغولي مرانا على انفراد، في انتظار إجراء التدريبات الجماعية في أقرب تاريخ ممكن. يقول الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ويعني هذا الخبر السارّ أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي استفاد من “سلاح” آخر فتّاك. بِالنظر إلى وزن فغولي في صفوف “الخضر”، وقيمته الفنية العالية، وحيازته عنصر التجربة في المنافسات الكبيرة.

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