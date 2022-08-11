عودة قديورة بعد غياب اقترب من خمسة أشهر

خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق عدلان قديورة مساء الخميس، أوّل مباراة رسمية له. بعد غياب دام نحو خمسة أشهر.

وتعادل فريق الدحيل بِهدف لِمثله مع المضيف نادي الأهلي، ضمن إطار الجولة الثانية من عمر البطولة القطرية للموسم الجديد.

وشارك متوسط الميدان قديورة أساسيا بِزيّ ناديه الجديد الدحيل، ولعب كامل أطوار مواجهة فريق الأهلي.

ويُشير تاريخ الـ 25 من مارس الماضي، إلى موعد آخر مباراة رسمية لِقديورة، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا في مقابلة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف الكاميروني، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.

ومنذ منتصف مارس الماضي وإلى غاية شهر أوت الحالي، كان قديورة في وضعية “بطالة”، بعد أن فسخ عقده مع نادي بيرتن ألبيون من الدرجة الثالثة الإنجليزية.

ونعود إلى البطولة القطرية، فقد شارك متوسط الميدان لطفي ماجر نجل أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر، أساسيا بِزيّ نادي الدحيل، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 79 (الصف الأمامي، الثاني من اليسار، رقم 39/ الصورة الأولى المُدرجة أدناه).

وفي الطرف المقابل، خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان الهجومي سفيان هني، ثاني مباراة له مع فريقه الجديد الأهلي القطري، ولعب كامل أطوار مواجهة نادي الدحيل (الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة أدناه).