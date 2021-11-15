عودة قروض السيارات لمستخدمي التربية

رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لـ"الشروق":

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، استئناف قروض السيارات بعودة المركبات الجديدة، لتمكين مستخدمي القطاع من الاستفادة من هذه الخدمة المجمدة منذ خمس سنوات، في وقت دشنت أربعة مراكز طبية اجتماعية جديدة لتقريب الخدمات الصحية من الموظفين.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عبد القادر حمادوش لـ”الشروق”، بأنه تم إدراج البند الخاص بقروض اقتناء السيارات ضمن برنامج العمل السنوي للجنة وفي حال عودة المركبات الجديدة، ستلتزم اللجنة الوطنية واللجان الولائية بضبط شروط الاستفادة من القروض التي قد تساوي أو تفوق 50 مليونا، وذلك حسب نوع المركبات التي ستطرح في السوق والأسعار التي ستعتمد.

وأضاف المتحدث بأن الموظف أو العامل ملزم بإرجاع القرض في مدة ستحدد لاحقا، على أن تقوم اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية باقتطاع ما قيمته مليون سنتيم شهريا، وفي الجانب الصحي، قال رئيس اللجنة، بأن مصالحه تسعى على المديين المتوسط والبعيد لفتح مركز طبي اجتماعي بكل ولاية، إذ تم تدشين مركز طبي اجتماعي في ولاية الجلفة، فيما سيتم تدشين ثلاثة مراكز طبية أخرى قبل الـ31 ديسمبر المقبل، ليصل عددها إلى 22 مركزا قبل نهاية السنة.

وأوضح رئيس اللجنة بأن المراكز الطبية الاجتماعية، ستوفر لمستخدمي القطاع مختلف العلاجات العامة، بالإضافة إلى طب الأسنان والتصوير بالأشعة، لتقريب الخدمات الصحية من العمال وعائلاتهم مقابل مبالغ رمزية، بالإضافة إلى العيادات الطبية الخاصة الست التي تم التعاقد معها في وقت سابق، والتي تقوم بالتكفل بمرضى السرطان تكفلا طبيا بنسبة 100 بالمائة.

وفيما يتعلق بمنحة “كوفيد 19” أو منحة الخطر، والمقدرة بـ5 ملايين سنتيم، أوضح المتحدث بأن الجمعية العامة المقررة قبل نهاية السنة ستفصل في الملف بصفة نهائية.