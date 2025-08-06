عودة كروف وحمناد

عاد اللاعبان الدوليان الجزائريان المتقاعدان مراد كروف وعمر حمناد، الأربعاء، إلى ناديهما السابق شبيبة القبائل.

وكلّفت إدارة نادي شبيبة القبائل مراد كروف بِشغل منصب مدير فني رياضي للفئات الصغرى والنسوية.

وسيشغل عمر حمناد منصب مساعد لِكروف، وأيضا مدرب لِحراس المرمى.

على صعيد آخر، أعلنت إدارة نادي “الكناري” عن شغور مناصب مدربي الفئات الصغرى، وأيضا مدربي اللياقة البدنية لِنفس الأصناف.

وطلبت إدارة الشبيبة من التقنيين المهتمّين بِضرورة حيازة شهادة التدريب “كاف- أ” أو”ب” أو من الدرجة الثالثة، وإرسال الطلب في آجال لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ عصر الأربعاء على العنوان الإلكتروني التالي: contact@jskabylie-dz.com، أو التقدّم إلى مقرّ النادي وإيداع الملف.