عودة “لايف المشاهير” بدءا من الأحد.. ورياض بن عمر إلى برنامج “كاربول كاراوكي”!!

بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين، سيعود برنامج “لايف المشاهير” بدءا من هذا الأحد للبث على قناة “الشروق العامة”.

الجديد هذا الموسم هو انضمام كل من نيفين حرمات وكريم ميهوب للمنشطة إكرام كفيف لتقديم البرنامج، وهذا بعد تكليف الإعلامي رياض بن عمر (الذي قدم موسمه السابق مع كفيف) بتقديم برنامج “كاربول كاراوكي” الذي سيبدأ بثه الليلة على الساعة 21h15 على القناة العامة لـ “الشروق”، وسيكون ضيف أولى حلقاته الشاب بلال الصغير.

للإشارة، “لايف المشاهير” سيطل على متابعيه بفقرات جديدة وأخبار ولقاءات حصرية، يشارك فيها فريق إعداد قوي يتكوّن من محمد موفق، هالة عيساني وعصام دهمة، فيما يرأس تحريره رابح علاوة.