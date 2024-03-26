عودة محرز ضرورية.. وهناك إيجابيات منذ قوم بيتكوفيتش

مدرب وقائد المنتخب الوطني الأسبق علي فرقاني:

أكد قائد المنتخب الوطني الأسبق لسنوات الثمانينات علي فرقاني أنه يتمنى عودة قائد الخضر رياض محرز إلى التشكيلة الوطنية في قادم الاستحقاقات مضيفا أن الخضر بحاجة إلى خدماته.

وقال فرقاني في تصريحات خص بها موقع “العربي الجديد” حول غياب محرز عن تربص المنتخب الوطني لشهر مارس الجاري، الذي تخلله إجراء مباراتين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا: “أظن أن الانتقادات طالت رياض محرز في الفترة الماضية والغضب تجاهه جاء بسبب مستواه في كأس أمم أفريقيا، وأنا أرى أن الفريق بأكمله كان سيئاً وليس هذا اللاعب فقط، لكن لا يجب أن نخفي أن مستواه تراجع كثيراً منذ انتقاله إلى الأهلي السعودي، مقارنة بالأداء الذي كان يقدمه في مانشستر سيتي، عودته تبقى متعلقة بقرار من المدرب بيتكوفيتش، ولو أنني أتمنى عودته بصراحة، مع ضرورة استعادته جاهزيته البدنية ومستواه الفني، وذلك لحاجة المنتخب الجزائري لخدماته.

و تحدث فرقاني عن اللاعبين الشبان الذين استدعاهم للمنتخب الوطني وفق سياسة تشبيب الفريق، قائلا:”إعطاء الفرصة للاعبين الشباب وضخ دماء جديدة في الفترة الحالية أمر طبيعي ومنتظر، بما أن الكثير من الأسماء التي كان يعتمد عليها المدرب جمال بلماضي تقدمت في السن، وهناك من تراجع مستواه بشكل رهيب أيضاً، كذلك من الجيد أننا نملك الكثير من اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة المحترفين في أوروبا، ما سيسمح كذلك للمدرب بيتكوفيتش الاستنجاد بهم إن كان هناك نقص في مراكز أخرى، وهنا أقصد هؤلاء الذين لديهم الرغبة في تمثيل منتخب الجزائر”.

وحول رأيه في المدرب بيتكوفيتش الذي لعب أمس مباراته الثانية مع الخضر قائلا: “بيتكوفيتش حديث العهد بالكرة الجزائرية، ولحد الآن لا نعرف طريقة تواصله مع اللاعبين، لكن لا يمكن إخفاء بعض الإيجابيات التي حدثت مثل إعادة ياسين براهيمي، هذا اللاعب ما كان يجب أن يغيب عن منتخب الجزائر، عطفاً على خبرته وموهبته الكبيرة، إضافة إلى أن هذه التشكيلة كانت تفتقد لصانع ألعاب حقيقي بمثل مستواه، حتى إن هناك لاعبين سابقين فشلوا في تأدية هذا الدور، ومثل ذلك الأمر بالنسبة لسفيان فيغولي”.