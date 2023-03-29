عودة مزيان وبعوش تريح بن شيخة قبل مواجهة الأخضر

ممثل الكرة الليبية سيحل بالجزائر الجمعة

أكد مدرب إتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، أن تحقيق الفوز على حساب نادي الأخضر الليبي، سهرة الأحد القادم، في ختام دور مجموعات كأس الإتحاد الإفريقي، سيكون أمرا ضروريا، بهدف التأهل في أفضل الأحوال إلى ربع نهائي المنافسة القارية التي سيشتد فيها التنافس لبلوغ المربع الذهبي، داعيا لاعبيه بضرورة أخذ الأمور بجدية منذ ضربة الإنطلاقة، ومن ثم تفادي الغرور واستصغار المنافس.

ويحتل إتحاد العاصمة، وصافة المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط، خلف المتصدر نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، الذي يجمع تسع نقاط، والذي سيواجه في الجولة الأخيرة من المسابقة القارية نادي سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي صاحب الـ 5 نقاط مناصفة مع الأخضر الليبي الذي سيلاقي إتحاد العاصمة، علما أن وفد ممثل الكرة الليبية سيحل بالجزائر هذا الجمعة.

ويواصل الإتحاد استعداداته لمواجهة نظيره الليبي، نادي الأخضر، المقررة يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الإتحاد الإفريقي، على ملعب 5 جويلية الأولمبي، بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، الذي يلح على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز من اجل التأهل بدون عناء، علما أن الحصص التدريبية الأخيرة شهدت عودة الثنائي مزيان وبعوش، وهو الأمر الذي أراح المدرب بن شيخة قبل أيام قلائل من مواجهة ممثل الكرة الليبية.

يشار أن مباراة الإتحاد أمام الأخضر الليبي سيديرها ثلاثي تحكيم من مصر، بعد ما عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم محمود البنة، لإدارة هذه المباراة، بمساعدة مواطنيه، يوسف وحيد يوسف كمساعد أول، فيما سيكون وسامي أبو زيد المساعد الثاني للبنة.

جدير ذكره، أن إدارة الإتحاد كانت قد أعلنت قبل يومين عن الشروع في عملية بيع التذاكر الخاصة بالمواجهة القارية القادمة لفريقها، وذلك بعد ما تم فتح المنصة الرقمية لبيع التذاكر.