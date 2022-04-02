عودة مسعود العايب وعمار السي فوضيل يخوض أول تجربة درامية

الكوفيد يفرض منطق المواسم والأجزاء على القنوات الجزائرية

شرعت معظم القنوات التلفزيونية الجزائرية في بث المسلسلات الدرامية والسلسلات الفكاهية التي ستزين شبكتها البرامجية خلال شهر رمضان الكريم، التي ضمت مزيجا بين الأعمال الجديدة إلى جانب مواسم مكملة لإنتاجات سابقة.

وسيتابع جمهور الشاشة الصغيرة عبر قنوات مجمّع الشروق باقة من الإنتاجات الجديدة التي أدرجت ضمن شبكته البرامجية الخاصة بشهر رمضان 2022، التي لطالما حققت رواجا كبيرا على غرار مسلسل “يما” للمخرج التونسي مديح بلعيد، حيث سيعود المسلسل في موسمه الثالث بأحداث جديدة يشارك في بطولتها ألمع نجوم الدراما الجزائرية، أمثال الفنان القدير سيد أحمد أقومي، مليكة بلباي، نجية لعراف، العمري كعوان وسمير الحكيم، بالإضافة إلى الوجوه الشابة على غرار مونية بن فغول، محمد رغيس ومروة بوشوشة، فيما يعرف الموسم الثالث التحاق الممثلين سامية مزيان، محمد الطاهر زاوي والتونسيين ريم الرياحي وحمدي حدة بطاقم العمل.

كما ستعرض قناة “الشروق” المسلسل الاجتماعي “بابور اللوح” الذي تم تصويره في ولاية وهران وعرض سابقا على المنصة الرقمية “يرى”، حيث ستدور أحداثه حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية ويشارك في بطولته كل من الممثلين عبد القادر جريو، مصطفى لعريبي، سهيلة معلم، محمد خساني، ياسمين عماري تحت إدارة المخرج التونسي نصر الدين السهيلي الذي سبق له أن قدم واحدا من أنجح المسلسلات الاجتماعية في الجزائر “اولاد الحلال”.

كما سيكون مشاهدو قنوات “الشروق” على موعد مع عرض الموسم الجديد لسلسلة “في التسعين” للمخرج عبد القادر جريو، وبمشاركة نخبة من الممثلين الجزائريين أمثال مصطفى لعريبي، محمد خساني، فضيلة حشماوي وحميد بلا حدود، حيث يعود المخرج عبد القادر جريو رفقة فريق العمل بالجمهور إلى سنوات التسعينيات من خلال تناوله مختلف القضايا والظواهر الاجتماعية داخل ديكور يسافر بالمشاهد إلى تسعينيات القرن الماضي سواء من ناحية ملابس الممثلين أم حتى محتوى السلسلة.

هذا، وسيطل الثنائي نبيل عسلي ونسيم حدوش عبر شاشة “الشروق”، من خلال الموسم الرابع لسلسلة “دقيوس ومقيوس”، التي عرفت رواجا كبيرا في مواسمها الماضية نتيجة جرأتها في تناول المواضيع الاجتماعية، الرياضية، الثقافية وغيرها في قالب فكاهي هزلي.

كما سيعود مخرج “المشوار” مسعود العايب إلى الواجهة بعد غياب دام لسنوات ليقدم لجمهور الشاشة الصغيرة مسلسلا جديدا بعنوان “أنين الأرض” لكاتبه عيسى شريط، حيث يتناول المسلسل الذي تبثه قنوات التلفزيون العمومي وتم تصويره في كل من بسكرة وبرج بوعريريج على مدار 26 حلقة قصة النزاع حول الإرث والمشاكل العائلية الناجمة عنه، التي تؤدي إلى حدوث شرخ أسري، وقد شارك في أداء أدوار المسلسل ثلة من الأسماء الجزائرية اللامعة على غرار خديجة مزيني، فتيحة سلطان، حليم زريبيع، الهادي تير، تينهنان ومحمد دلوم، كما يقترح التلفزيون الجزائري مسلسلا دراميا جديدا بعنوان “عندما تجرحنا الأيام” لمخرجه عمار سي فوضيل الذي يخوض أولى تجاربه الدرامية بعد نجاحه في عالم الفن السابع، حيث يتناول المسلسل قصة البطل “خالد” وعلاقاته مع الآخرين لتحقيق طموحاته الجامحة وحلمه الأكبر في رحلة البحث عن انجاب الأطفال، المسلسل من بطولة الممثل مصطفى لعريبي إلى جانب عزيز بوكروني.. فيزية تقورتي، نسرين سرغيني، عبد الكريم بريبر، بالإضافة إلى وجوه شبابية أمثال زكرياء بن محمد وأسماء محجان.

وسيكون الجمهور على موعد مع عرض الموسم الثاني لمسلسل بنت البلاد “للكاتبة منال مسعودي الذي يصوّر يوميات العائلة الجزائرية بتنوعها الثقافي وعاداتها وتقاليدها بالجمع بين مختلف العروق والأصول، إذ يسلط الضوء على المشاعر المتضاربة بين الحب والغيرة، وبين الخيانة والانتقام، الظلم والثأر، الأنانية والأحلام، وعدة أسرار تربطهم بالماضي، بمشاركة عدة وجوه ألفها الجمهور في الموسم الأول على غرار الطيب بن عيجة، كنزة موسوس، لبنى نوي، فيما استخلفت الممثلة نوارة براح بالممثلة فايزة أمل في دور “أم الخير” وغادرت الممثلة ياسمين عبد المومن الموسم الثاني لأسباب مرتبطة بالعقد مع الجهة المنتجة.