عودة مهرجان المسرح المحترف في ديسمبر المقبل

الدورة ستحمل اسم الفنان القدير طه العامري

فصلت محافظة المهرجان الوطني للمسرح المحترف، في تاريخ الدورة 15 للمهرجان، حيث تقرر عقده خلال الفترة الممتدة ما بين 22 إلى 31 ديسمبر المقبل، حيث يعود المهرجان ليستقر في الفترة المعتاد أن ينظم فيها بعد التذبذب الذي عرفه في مواعيد سابقة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

أعلنت محافظة المهرجان، عبر منشور على الموقع الرسمي للتظاهرة، تنظيم الدورة المقبلة، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 إلى31 ديسمبر المقبل. وهذا، بعد أن كانت الدورة مقررة في أوت الماضي، وتقرر تأجيلها وإعادتها لتاريخها المعتاد، بهدف إعطاء الفرصة للمسارح الجهوية والتعاونيات المسرحية، لاستكمال التحضيرات وإتمام الأعمال والمشاريع المسرحية المقرر ترشيحها للمشاركة.

وستعرف الدورة، التي ستحمل اسم الفنان طه العامري، إضافة إلى العروض المسرحية، تكريمات لوجوه مسرحية وفنية وكذا برنامجا لبيع بالتوقيع لكتب ومؤلفات، إضافة إلى توزيع جائزة أفضل نص مسرحي في المسابقة التي سبق وأعلن عنها المسرح الوطني سابقا، لتشجيع كتاب الدراما والنصوص.