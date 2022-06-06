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إعادة إطلاق المسار السياحي للمنطقة ضمن ترتيبات المهرجان

عودة مهرجان تيمقاد بباتنة في 22 جويلة المقبل

زهية منصر
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عودة مهرجان تيمقاد بباتنة في 22 جويلة المقبل
أرشيف

تم تحديد تاريخ 22 جويلة المقبل لإطلاق الطبعة الطبعة 42 من مهرجان تيمقاد الدولي وهذا بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا.

كشف المكلف بالإعلام رشيد حماتو على مستوى محافظة مهرجان تيمقاد أن ولاية باتنة على موعد مع أكبر تظاهرة ثقافية بالولاية والتي تم تحديد تاريخ 22 جويلية المقبل لاحتضانها وهذا تزامنا مع عودة النشطات الثقافية وانحصار وباء كورونا. وأوضح المكلف بالإعلام أن المحافظة على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الخاصة طبعة العودة بعد عامين من الغياب والانقطاع.
وقال حماتو أن المحافظة بصدد إنهاء الترتيبات النهائية بخصوص قائمة الأسماء المنتظر حضورها في هذه الطبعة من فرنسا ايطاليا وبلدان المشرق إلى جانب حضور الأسماء المحلية.

وكشف المتحدث حفل الافتتاح سيعرف حضور فرق محلية لتقديم التراث الجزائري المحلي لضيوف التظاهرة. وأضاف المتحدث ذاته أن الطبعة 42 ستعرف أيضا مشاركة وكالة سياحية قصد تنظيم جولات تبرز المسارات السياحية للمنطقة والتي كانت موجودة من قبل وتراجعت حيث تساهم الجولات التي سيتم تنظيمها بشرفات غوفي وضريح امدغاسن والمسرح القديم في الترويج للوجهة الاوراسية وهذا في إطار التوجه الجديد الذي تحضر وزارة الثقافة لانطلاقه بخصوص المهرجانات حيث يشترط في المهرجان أن ينخرط في التنمية المحلية للمنطقة التي ينظم فيها ويساهم في الترويج السياحي والانخراط في العجلة الاقتصادية للمنطقة التي تحتضنه.

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