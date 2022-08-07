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عودة مهرجان “جميلة”.. وزيرة الثقافة تسدي تعليماتها

الشروق أونلاين
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عودة مهرجان “جميلة”.. وزيرة الثقافة تسدي تعليماتها
ح.م
جانب من اللقاء

أسدت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” تعليمات لمحافظة مهرجان جميلة الدولي من أجل الحرص على إنجاح فعاليات هذه الطبعة التي تأتي بعد غياب دام لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.

وأفاد بيان للوزراة أن الوزيرة مولوجي اجتمعت مع اللجنة التنظيمية للطبعة 16 من المهرجان الثقافي الدولي “جميلة”، للوقوف على التحضيرات.

وعرف الاجتماع حضور محافظ وأعضاء محافظة المهرجان، ممثل والي ولاية سطيف، مدير الثقافة والفنون لذات الولاية، مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام.

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