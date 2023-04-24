عودة موفقة للدوليين الجزائريين في أوروبا

بلايلي أساسي مع أجاكسيو وعطال يتعافى من الإصابة

شهدت بداية الأسبوع الجاري استعادة عديد الدوليين الجزائريين لأجواء المنافسة مع أنديتهم، على غرار المهاجم يوسف بلايلي مع اجاكسيو، يوسف عطال مع نيس، فيما تميزت بتألق آخرين في صورة فارس شعيبي مع تولوز وبدر الدين بوعناني مع نيس.

عرفت الجولة الـ32 لدوري الدرجة الأولى الفرنسي عودة النجم الجزائري، يوسف بلايلي للتشكيلة الأساسية لناديه أجاكسيو، الذي فرض عليه التعادل فوق ميدانه (0ـ0) من طرف نادي بريست.

وتأتي عودة بلايلي بعدما كان غاب عن اللقاءات الأخيرة لأجاكسيو بسبب إصابة تعرض لها خلال مشاركته شهر مارس الماضي مع المنتخب الوطني أمام النيجر، وهي الإصابة التي أخرت عودته إلى فريقه.

إلى جانب عودة بلايلي، رسّم يوسف عطال تعافيه من الإصابة التي قادته للعلاج في “أسبيتار” بقطر، ودشن هو الآخر عودته إلى تشكيلة نيس، لكنه لم يشارك وبقي في الاحتياط خلال المباراة التي خسرها فريقه فوق ميدانه أمام كلارمون فوت بنتيجة (1ـ2).

في نفس السياق، تميزت ذات المباراة بتألق الدولي الجزائري الآخر في نيس، بدر الدين بوعناني، الذي شارك أساسيا في المباراة إلى جانب مواطنه هشام بوداوي، وكان صاحب الـ18 عاما وراء تعديل النتيجة في الدقيقة الـ37 بعد محاول فردية قام خلالها بسلسلة من المراوغات قبل أن يوجه قذفة اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس دياو، وهي الكرة المرتدة التي استغلها زميله غايتان لابورد لتعديل النتيجة لصالح نيس.

وفي البطولة الألمانية، شارك المدافع رامي بن سبعيني أساسيا في المواجهة التي سقط فيها فريقه بوريسيا مونشغلادباخ بملعبه أمام يونيون بارلين بنتيجة هدف مقابل صفر، وهذا لحساب الجولة الـ29 من الدوري الألماني الممتاز.

من جهته، عزز الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني رصيده بهدف جديد في مباراة انتهت بخسارة اندرلخت أمام نادي ميشيلن، بثلاثية مقابل اثنين لحساب الجولة 34 من عمر البطولة البلجيكية.

كما عرف هذا الأسبوع، مشاركة المدافع عيسى ماندي أساسيا في المباراة التي خسرها فريقه فياريال أمام اشبيلية (2ـ1)، قبل ان يترك مكانه في الشوط الثاني.

من جهته، واصل سعيد بن رحمة عروضه الجيدة مع واست هام الذي دكّ شباك بورنمونت برباعية نظيفة، ضمن الأسبوع الـ32 من الدوري الأنجليزي الممتاز.

ولم يتخلف ممثل الكرة الجزائرية في البطولة السويسرية، محمد عمورة، عن الركب، وقاد بدوره فريقه لوغانو للفوز أمام أفسي سيون، في الجولة 26 من فعاليات الدوري السويسري.

وبالرغم من دخول عمورة كبديل في الدقيقة 64، تمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 93 من عمر المباراة، رافعا حصيلته لستة أهداف هذا الموسم، أربعة منها في الدوري وهدفين في الكأس، من أصل 20 مباراة لعبها.

للإشارة، ركن النجم الجزائري في الدوري الإيطالي، اسماعيل بن ناصر للراحة خلال هذه الجولة، حيث فضل مدرب ميلانن ستيفانوبيولي إراحته في المباراة التي فاز بها الميلان بهدفين مقابل صفر امام ليتشي، ضمن لقاءات الأسبوع الـ31 من “السيري أ” الإيطالية.