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رياضة

عودة موفقة لنيمار بعد 6 أشهر من الغياب(فيديو)

عمر سلامي
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عودة موفقة لنيمار بعد 6 أشهر من الغياب(فيديو)
ح.م
نيمار

قاد البرازيلي نيمار نادي باريس سان جيرمان للفوز على نادي جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين.
وسجل نيمار عودته للمشاركة في مباريات ناديه بعد 6 أشهر من الغياب، بسبب الإصابة، حيث شارك أساسيا في مواجهة جيونبوك موتورز التي أنهاها النادي الباريسي بثلاثية نظيفة.

ووقع نيمار ثنائية، حيث سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين، 43 و83 ، وسجل أسينسيو الهدف الثالث في د88 .

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