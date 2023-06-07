-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عودة مُوفّقة لِبطل إفريقيا

علي بهلولي
  • 74
  • 0
عودة مُوفّقة لِبطل إفريقيا
ح.م

سجّل فريق اتحاد العاصمة بطل إفريقيا مساء الأربعاء عودة مُوفّقة، إلى منافسة بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز فريق “سوسطارة” بِنتيجة هدف لِصفر على ضيفه اتحاد بسكرة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 25 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة محمد سعيدي.

وأمضى توقيع اتحاد العاصمة المدافع والقائد زين الدين بلعيد في الدقيقة الأخيرة، رافعا غلّته إلى توقيعَين في بطولة الموسم الجاري.

وارتقى اتحاد العاصمة إلى المركز الـ 7 بِرصيد 35 نقطة، ويشغل اتحاد بسكرة الرّتبة الـ 12 بِمجموع نقطة.

وإذا كان اتحاد بسكرة قد لعب كلّ مقابلات البطولة وعددها 25 مواجهة، فإن اتحاد العاصمة ما زالت تنقصه ثلاثة لقاءات متأخّرة.

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم سبعة لقاءات، مساء الثلاثاء.

وتشكّلت لائحة الترتيب وفقا لِما يلي:

1- ش.بلوزداد 54ن

2- ش.قسنطينة 46ن

3- و.سطيف 39ن

4- م.الجزائر 39ن (ناقص مقابلة)

5- م.البيّض 36ن

6- ا.خنشلة 36ن

7- ا.العاصمة 35ن

8- ش.الساورة 34ن (ناقص مقابلة)

9- ج.الشلف 33ن

10- م.وهران 33ن (ناقص مقابلة)

11- ش.القبائل 31ن

12- ا.بسكرة 31ن

13- ن.مقرة 30ن

14- أ.الأربعاء 29ن

15- ن.البارادو 28ن

16- ه.شلغوم العيد 3ن

مقالات ذات صلة
دراوي ومحيوص يقتربان من الدوري القطري

دراوي ومحيوص يقتربان من الدوري القطري

نهاية أسطورة إبراهيموفيتش

نهاية أسطورة إبراهيموفيتش

صاحب الرقم القياسي في البطاقات الصفراء يعتزل التحكيم

صاحب الرقم القياسي في البطاقات الصفراء يعتزل التحكيم

نستهدف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 أو 2034

نستهدف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 أو 2034

الوزير حماد يتفقد المنشآت الرياضية بعنابة وقسنطينة

الوزير حماد يتفقد المنشآت الرياضية بعنابة وقسنطينة

الدراج حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الثانية من طواف الكاميرون

الدراج حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الثانية من طواف الكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد