عودة مُوفّقة لِبطل إفريقيا

سجّل فريق اتحاد العاصمة بطل إفريقيا مساء الأربعاء عودة مُوفّقة، إلى منافسة بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز فريق “سوسطارة” بِنتيجة هدف لِصفر على ضيفه اتحاد بسكرة، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 25 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة محمد سعيدي.

وأمضى توقيع اتحاد العاصمة المدافع والقائد زين الدين بلعيد في الدقيقة الأخيرة، رافعا غلّته إلى توقيعَين في بطولة الموسم الجاري.

وارتقى اتحاد العاصمة إلى المركز الـ 7 بِرصيد 35 نقطة، ويشغل اتحاد بسكرة الرّتبة الـ 12 بِمجموع نقطة.

وإذا كان اتحاد بسكرة قد لعب كلّ مقابلات البطولة وعددها 25 مواجهة، فإن اتحاد العاصمة ما زالت تنقصه ثلاثة لقاءات متأخّرة.

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم سبعة لقاءات، مساء الثلاثاء.

وتشكّلت لائحة الترتيب وفقا لِما يلي:

1- ش.بلوزداد 54ن

2- ش.قسنطينة 46ن

3- و.سطيف 39ن

4- م.الجزائر 39ن (ناقص مقابلة)

5- م.البيّض 36ن

6- ا.خنشلة 36ن

7- ا.العاصمة 35ن

8- ش.الساورة 34ن (ناقص مقابلة)

9- ج.الشلف 33ن

10- م.وهران 33ن (ناقص مقابلة)

11- ش.القبائل 31ن

12- ا.بسكرة 31ن

13- ن.مقرة 30ن

14- أ.الأربعاء 29ن

15- ن.البارادو 28ن

16- ه.شلغوم العيد 3ن