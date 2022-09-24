عودة ناجحة لبن طالب.. وعلامة كاملة لطوغاي

قد تكون النقطة الإيجابية الوحيدة في المباراة

حققت المباراة الودية الأولى التي خاضها المنتخب الوطني، سهرة الجمعة، أمام منتخب غينيا أهدافها المسطرة، حسب ما أكده الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي أبدى ارتياحه التام للمردود الذي قدمته بعض العناصر، على غرار متوسط ميدان نادي أنجي الفرنسي، نبيل بن طالب، ومدافع الترجي التونسي محمد أمين طوغاي.

وأثنى المدرب الوطني على الثنائي بن طالب وطوغاي، سيما الأداء الذي قدّمه اللاعب السابق لتوتنهام في منصب متوسط ميدان دفاعي أو كمدافع متقدم، مؤكدا رضاه التام عنه.

وقال بلماضي بأن بن طالب لعب في منصبه الأصلي كمتوسط ميدان دفاعي، “رغم أنه سبق له اللعب كمتوسط ميدان متقدم مثلما كان عليه الشأن في ناديه السابق شالك الألماني لكن منصب بن طالب الحقيقي هو رقم 6” صرح بلماضي.

وكان بن طالب أكد أيضا، في تصريحات أدلى بها لموقع الفاف انه يجد راحته في هذا المنصب قائلا: “منصبي الأصلي الذي أجد راحتي فيه هو كمتوسط ميدان دفاعي”.

في نفس السياق، أبدى الناخب الوطني ارتياحه كذلك على ما قدمّه المدافع الصاعد محمد أمين طوغاي في مباراة أول أمس أمام منتخب غينيا، مؤكدا أن مستقبل كبير في انتظاره رفقة “محاربي الصحراء”.

وأثبت المدافع السابق لنصر حسين داي، مرة أخرى، علو كعبه، وقدّم مباراة جيدة، كسب من خلالها نقاط إضافية تضعه في أحسن موقع لفرض نفسه في المنظومة الدفاعية للخضر، وهذا على حساب زميله السابق في الترجي التونسي، عبد القادر بدران، وحتى مدافع فياريال الإسباني عيسى ماندي.

وستكون المباراة الودية الثانية أمام منتخب نيجيريا، المقررة سهرة هذا الثلاثاء في نفس الملعب وأمام نفس الجمهور، مباراة التأكيد بالنسبة للثنائي نبيل بن طالب ومحمد أمين طوغاي.