عودة هذا الدولي الجزائري إلى الميادين

عبد القهار قادري (بِالقميص والتبّان رقمَي "18") في مباراة الجزائر وإيران.

عاد اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري، الأربعاء، إلى أجواء التدريبات في صفوف فريقه كورتري البلجيكي.

جاء ذلك بعد تماثل متوسط الميدان الهجومي قادري للشفاء، من إصابة تعرّض لها على مستوى الرّكبة في مطلع جويلية الماضي.

لكن عبد القهار قادري لن يخوض أيّ لقاء مع فريقه كورتري حتى الـ 20 من ديسمبر المقبل، لِأن المنافسات المحلّية أُوقفت، بِسبب مشاركة منتخب بلجيكا في كأس العالم بِقطر.

وكان قادري قد حضر مع المنتخب الوطني الجزائري شهر جوان الماضي، وقائع المقابلات الثلاث أمام أوغندا وتنزانيا وإيران.

عملية جراحية

يُجري اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري عملية جراحية هذا الثلاثاء، بعد إصابة تعرّض لها على مستوى الرّكبة.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي كورتري البلجيكي، مساء الإثنين.

وسقط متوسط الميدان الهجومي قادري في فخّ الإصابة، خلال إجرائه مباراة ودّية مع فريقه كورتري لُعبت بِهولندا، تحضيرا للموسم الجديد.

ووفقا لِأحدث التقارير الصحفية البلجيكية، فإن عبد القهار قادري سيغيب عن المنافسات الرّسمية لِمدّة أربعة أشهر من الآن.

وكان عبد القهار قادري قد خاض في الـ 12 من جوان الماضي، أوّل مباراة دولية له مع المنتخب الوطني الجزائري، وحملت طابعا ودّيا أمام إيران بِالعاصمة القطرية الدوحة. حيث شارك أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 61 بِزميله صانع الألعاب آدم الوناس.

وفي منتصف جوان الماضي، ذكرت الصحافة البلجيكية بِأن قادري مُرشّح لِتغيير الوجهة على مستوى الأندية، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسط الميدان الهجومي قادري (22 سنة) مع نادي كورتري البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

ويرغب نادي سان جيلواز البلجيكي في انتداب قادري هذه الصائفة، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “آش آل آن سبور”، الثلاثاء.

وكان فريق سان جيلواز قد تموقع ثانيا في بطولة بلجيكا للموسم المُنقضي، وسيخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2022-2023.

وشارك قادري في 22 مباراة مع فريق كورتري، بِرسم بطولة بلجيكا للموسم المُنقضي، يوجد بينها 19 مقابلة خاضها أساسيا. وسجّل هدفا، ووزّع 6 تمريرات حاسمة.