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رياضة

عودة هذا اللاعب الدولي بعد غياب دام 5 أشهر

علي بهلولي
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عودة هذا اللاعب الدولي بعد غياب دام 5 أشهر
عبد القهار قادري في مواجهة نادي إيسيلسيور (صورة نادي كورتري).

عاد اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري، الأحد، إلى أجواء المنافسات بعد غياب دام خمسة أشهر.

وكان صانع الألعاب قادري قد تعرّض لِإصابة على مستوى الرّكبة، في مطلع جويلية الماضي. أجبرته على العلاج والرّاحة.

وفاز فريق كورتري البلجيكي بِهدف لِصفر على نادي إيسيلسيور الهولندي، في مباراة ودّية بين الطرفَين لُعبت، الأحد.

وشارك قادري أساسيا مع فريقه كورتري في هذه المباراة، مثلما هو الشأن لِمواطنه وزميله المهاجم بلال مسعودي.

وتنتظر قادري ومسعودي رفقة فريقهما كورتري في الـ 20 من ديسمبر الحالي، مباراة أمام نادي لوفين بِرسم ثمن نهائي كأس بلجيكا. عِلما أن المنافسات الرّسمية في هذا البلد أوقفت مُؤخّرا، بِسبب مشاركة منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022 بِقطر.

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