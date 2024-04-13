عودة ياسر لعروسي

عاد اللاعب الدولي الجزائري ياسر لعروسي بعد ظهيرة السبت إلى المنافسات الرّسمية، بعد غياب دام نحو شهر ونصف الشهر.

ويُشير تاريخ الـ 25 من فيفري الماضي إلى موعد آخر لقاء خاضه المدافع لعروسي، وجمع بين فريقه شيفلد يونايتد والمُضيّف نادي ولفرهامبتون، لِحساب مسابقة البطولة الإنجليزية.

ولم يستفد ياسر لعروسي من فرص اللّعب لِخيارات تكتيكية.

وشارك لعروسي أساسيا مع فريقه شيفلد يونايتد في مواجهة المُضيّف نادي برينتفورد، لِحساب الجولة الـ 33 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وترك الدولي الجزائري مكانه في الدقيقة الـ 57، وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا، قبل أن تنتهي المباراة بِخسارة فريقه شيفلد يونايتد بِثُنائية نظيفة.

وتجمّد فريق شيفلد يونايتد في المركز الـ 20 والأخير بِرصيد 16 نقطة، ويحوز نادي برينتفورد 32 نقطة في الرّتبة الـ 14. عِلما أن الفريق الأخير يملك مباراة أكثر من مُنافسه.