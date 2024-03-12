عودة ياسين براهيمي إلى “الخضر” تتأكد ونحو الاستعانة به في دورة “الفيفا”

ظهر رفقة عدة لاعبين في فيديو نشر في موقع "الفاف"

أثار الفيديو الذي نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة منذ ساعات حول تهاني اللاعبين الجزائريين بمناسبة شهر رمضان المعظم تأكيدا ضمنيا على عودة ياسين براهيمي إلى التشكيلة الوطنية في قادم الاستحقاقات، خاصة وأن اللاعب الذي كان مغضوبا عليه من طرف المدرب الوطني السابق وغاب عن عدد كبير من اللقاءات الودية والرسمية للمنتخب.

يسير ياسين براهيمي نجم الغرافة القطري، نحو العودة للخضر، بداية من تاريخ الفيفا، التي سيشارك فيها أربعة منتخبات وهي جنوب إفريقيا، بوليفيا، أندورو والمنتخب الجزائري.

براهيمي الغائب منذ نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون، دخل في خلاف مع المدرب الوطني السابق، جمال بلماضي، بسبب تصريحات أكد فيها أن سبب الإقصاء من كأس العالم 2022 فني وليس بسبب تحكيم غاساما، ليجد نفسه خارج الحسابات. وهو ما لم يتقبله بلماضي مطالبا إياه بتحمل مسؤوليته، وعدم التطرق لمواضيع لم يكن حاضرا خلالها، ليقوم بعدها بإسقاطه من حساباته، رغم ما يقدمه أسبوعيا في الدوري القطري، حيث أصبح يؤكد من أسبوع لآخر أنه لاعب كبير وبإمكانه أن يقدم الكثير للمنتخب الذي حرم منه.

الفيديو الذي نشر على موقع الفاف، بعث فيه الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسالة مشفرة، يلمح فيها لعودة ياسين براهيمي لصفوف “الخضر”، وذلك من خلال ظهور اللاعب مع النجوم الحاليين، وهو بصدد تقديم تهاني حلول شهر رمضان الكريم، للجمهور الجزائري.

واتفق كثيرون على أن ظهور براهيمي من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بمثابة إعلان صريح عن عودة المياه لمجاريها بين اللاعب ومنتخب بلاده، بمجرد رحيل جمال بلماضي. وستكون عودة ياسين براهيمي، البالغ من العمر 34 عاما، بمثابة إضافة نوعية لتشكيلة الخضر، وذلك رغم تقدمه في السن، لكنه قادر على شغل مراكز مختلفة في خطي الوسط والهجوم. ويقدم اللاعب الدولي الجزائري عروضا لافتة مع الغرافة القطري، إذ تمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 6 أخرى خلال 14 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري.