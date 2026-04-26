عوشيش يُسجّل ويقترب من “البوندسليغا”

دفع اللاعب الدولي الجزائري عادل عوشيش فريقه شالكه عصر الأحد، بِقوّة نحو الصعود إلى القسم الأول الألماني.

وفاز فريق شالكه بِنتيجة (2-3) خارج القواعد على نادي بادربورن، في مباراة لِحساب الجولة الـ 31 من عمر البطولة الألمانية للقسم الثاني.

وسجّل صانع الألعاب عوشيش الهدف الثاني لِفريقه شالكه في الدقيقة الـ 40، رافعا رصيده إلى هدفَين وأربع تمريرات حاسمة في البطولة. علما أنه التحق بِالنادي في مطلع فيفري الماضي.

وكان فريق شالكه متخلّفا بِهدفَين في الدقيقتَين الـ 13 والـ 26، قبل أن ينتفض ويقلب الطاولة على وجه نادي بادربورن، ويُمضي ثلاثية في الدقائق الـ 35 والـ 40 والـ 83.

وأمسى فريق شالكه في الصدارة بِرصيد 64 نقطة، متقدّما عن صاحب الرتبة الثالثة نادي هانوفر بِفارق 7 نقاط، وعن صاحب المركز الرابع فريق إلفسبيرغ بِفارق 8 نقاط. ويملك نادي بادربورن 58 نقطة في الرتبة الثانية.

وبعد تنظيم 34 جولة، يصعد الرائد والوصيف إلى بطولة القسم الأول الألماني، ويلعب ثالث الترتيب مواجهتَي السد لاحقا مع صاحب المركز الـ 16 في حظيرة النخبة، لِنيل البطاقة الثالثة والأخيرة المرصودة في المزاد.