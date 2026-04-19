-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

عوشيش يُسجّل ويقترب من الصعود

الشروق الرياضي
  • 123
  • 0
عوشيش يُسجّل ويقترب من الصعود
ح.م

دفع اللاعب الدولي الجزائري عادل عوشيش مساء الأحد، فريقه شالكه بِقوّة نحو تحقيق هدف الصعود إلى القسم الأول الألماني.
وفاز فريق شالكه بِنتيجة (4-1) على الضيف نادي برويسن مونستر، في مباراة لِحساب الجولة الثلاثين من عمر بطولة القسم الثاني الألماني.
وسجّل متوسط الميدان عوشيش الهدف الثالث لِفريقه شالكه في الدقيقة الـ 51، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 81.
وافتتح عادل عوشيش عدّاد التهديف، بعد أن كان يحوز رصيد 3 تمريرات حاسمة.
وللذكر، فإن الدولي الجزائري – البالغ من العمر 23 سنة – استهلّ الموسم الحالي مع فريق أبردين الأسكتلندي، وأمضى 3 أهداف، كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين، قبل أن ينتقل إلى نادي شالكه في سوق الانتقالات الشتوية مطلع فيفري الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.
وأمسى نادي شالكه يجمع 61 نقطة في الصدارة، قبل 4 جولات عن النهاية. مبتعدا عن صاحبَي الرتبتَين الرابعة والثالثة فريقَي هانوفر وإلفسبيرغ بِفارق 7 و6 نقاط، على التوالي.
وتنصّ لوائح المنافسة على صعود الرّائد والوصيف إلى القسم الأوّل الألماني، ويخوض صاحب المركز الثالث مواجهتَي السد (ذهابا وإيّابا) مع فريق الرتبة الـ 16 في حظيرة النخبة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد