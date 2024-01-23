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الجزائر

عون: أغلب مشاكل المنتجين في القطاع سببها البيروقراطية

الشروق أونلاين
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عون: أغلب مشاكل المنتجين في القطاع سببها البيروقراطية

اعتبر وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، أن أغلب المشاكل التي يعاني منها المنتجين في القطاع تتعلق بالبيروقراطية.

وفي تصريح له على هامش زيارة العمل التي قادته إلى تيبازة، أكد عون وقوف مصالحه على المشاكل التي يعاني منها المنتجين والتي يتمركز أكثرها حول مشكل البيروقراطية.

وفي هذا الصدد، وعد المسؤول الأول عن القطاع المنتجين بتوفير الظروف الملائمة للعمل، خصوصا في ظل وصولهم إلى النتائج المطلوبة في إنتاج الأدوية يقول عون.

وحسب ما أفادت به بالوزارة فقد وصل عون إلى ولاية تيبازة حيث كان في استقباله والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة والسلطات المحلية.

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