عون: إلغاء شهادة الكفاءة البيولوجية في تسجيل الدواء

على هامش تدشينه مصنع "أوريون لاب" لأدوية السرطان

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، خلال تدشينه الاثنين، مصنع الأدوية المضادة للسرطان لشركة “أوريون لاب” بولاية وهران، عن إلغاء شهادة الكفاءة البيولوجية في ملفات تسجيل الأدوية على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وقال عون إن القرار دخل حيز التنفيذ منذ أيام ويندرج ضمن التسهيلات التي توليها السلطات العليا للصناعة الصيدلانية الوطنية من أجل الارتقاء بها، مستبعدا أن يضر الإجراء بنوعية المنتج الصيدلاني الوطني الذي يتعلق في مجمله بأدوية جنيسة ويمر عبر مراحل مراقبة عديدة، موضحا أن الإجراء سيسمح لقرابة 500 مصنع بالانطلاق في الإنتاج قريبا جدا.

وثمن وزير الصناعة الصيدلانية استثمار “أوريون لاب” في مجال الأدوية المضادة للسرطان، حيث قال في تصريح لـ”الشروق” إن الجزائر تصرف سنويا 450 مليون أورو وأن دخول المصنع حيز الإنتاج سيخفض فاتورة الاستيراد بنحو 25 بالمائة وهي قيمة مضافة كبيرة وهامة.

الإجراء سيسمح لـ500 مصنع بالانطلاق في الإنتاج قريبا

وألح الوزير على مالكي شركة “اوريون لاب” للإسراع في مباشرة الإنتاج وتوفير حاجيات مرضى السرطان، خاصة أن السوق الوطنية تفتقد كثيرا منها بسبب الضغط عليها في الأسواق العالمية.

بدوره، أفاد علال عمري، الرئيس المدير العام لشركة “أوريون لاب” في تصريح لـ”الشروق” أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الذي تزيد مساحته عن 5 آلاف متر مربع تقارب 20 مليون كبسولة و115مليون قرص ونحو 4 ملايين قنينة بالنسبة للأشكال القابلة للحقن.

ويهدف المصنع الذي يقدر استثماره بخمسة ملايير دينار إلى تغطية كامل الاحتياجات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية السامة للخلايا العامة والتصدير نحو الخارج، حيث يعد من المخابر الأولى لإنتاج هذه الأدوية في الجزائر، وهو ما سيساهم في توفير الأدوية المرضى وتجنيبهم النظرة، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الدول المعنية بالتصدير في المرحلة الأولى التي لن يتعدى أجلها قرابة 3 سنوات هي الدول الإفريقية، على أن يتوسع الأمر مستقبلا نحو الدول الأوروبية والأمريكية.

وسيخصص الإنتاج في مرحلته الأولى لتطوير علاج البروستات Abiraterone وعلاج سرطان القولون والمستقيم والدم Imatinib وعلاج سرطان الكلى Sorafenib وعلاج أمراض الجهاز الهضمي sunitinib.

أما صديق عمري، مالك المصنع، فقد ثمن قرار الوزير لإلغاء شهادة الكفاءة البيولوجية وهو ما سيقضي على كثير من العراقيل. وأعلن صديق عمري عن الانطلاق في الإنتاج فعليا بداية شهر نوفمبر المقبل على أن يتم تسويق المنتج رسميا في مارس 2023.

وأضاف المتحدث أن الشركة تنتج 70 دواء موجها لعلاج نحو 15 نوعا من السرطان، بعضها يباع في الصيدليات وأغلبها موجهة للاستعمال الاستشفائي.