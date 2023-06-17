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اقتصاد

عون: اتفاق جزائري روسي لإنتاج الانسولين وأدوية السرطان

الشروق أونلاين
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عون: اتفاق جزائري روسي لإنتاج الانسولين وأدوية السرطان
ح.م
الوزير علي عون

قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون إن أهم المشاريع التي تم التوافق عليها مع روسيا هي صناعة الإنسولين، والأدوية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية.

وأكد عون خلال لقاء أجرته معه وكالة “سبوتنيك” على هامش تغطية المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ في روسيا، إن أهم المشاريع التي تم التوافق عليها بين الجزائر وروسيا بالتوقيت مع زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا كان مشروع صناعة الأدوية كالإنسولين، والمشروع الثاني هو صناعة الأدوية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية.

وأضاف عون: “أما بالنسبة للصناعات الأخرى فقد تكلمنا مع الروس وحددنا معهم خارطة الطريق لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنه بفضل هذه الاستراتيجية سنجعل النسيج الصناعي في الجزائر ينتشر ليغطي احتياجات المواطن الجزائري وهذا كله بالشراكة مع الروس ولا سيما أنهم يمتلكون قدرات كبيرة في الصناعات التحويلية الدوائية في الجزائر”.

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