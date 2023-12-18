عون: انتاج الأنسولين بالجزائر سمح باقتصاد 100 مليون آورو

سمح انتاج مادة الأنسولين محليا باقتصاد حوالي 100 مليون أورو خلال السنة، حسب ما كشف عنه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.

وفي عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد عون أنه من بين الإنجازات التي حققها القطاع خلال سنة 2023 هي مصانع الأنسولين التي تم انجازها.

وأوضح الوزير أن هذه المصانع سمحت باقتصاد ما قيمته 100 مليون أورو، مشيرا إلى أن منح الترخيص لمصنع ببوفاريك هو الآخر سيقلص ما قيمته 44 مليون دولار من فاتورة الاتسيراد.

وفي السياق ذاته، تحدث الوزير عن انطلاق مجمع صيدال في إنجاز الأنسولين على شكل قارورات متوجهة للمستشفيات.

من جهة أخرى، كشف عون عن اعتماد 6 مشاريع لانتاج الأدوية المختصة في علاج السرطان،