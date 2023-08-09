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عون بتيزي وزو لمعاينة وتفقد 4 مؤسسات صناعية

الشروق أونلاين
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عون بتيزي وزو لمعاينة وتفقد 4 مؤسسات صناعية
ح.م

شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الأربعاء، في زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو لمعاينة وتفقد أربعة مؤسسات صناعية على مستوى الولاية.

ويشمل برنامج الزيارة التفقدية 4 محطات تتمثل في معاينة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM بواد عيسي، وكذا تفقد وحدة انتاج المواد الصيدلانية “Aldaph spa Novo Nordisk”.

عون سيقوم كذلك في محطته الثالثة بزيارة شركة “Sarl Steel Solide” لصناعة الأنابيب الحديدية ببلدية تيزي راشد بواد عيسي، وبعدها زيارة المؤسسة الوطنية “Electro-Industries” التابعة لمجمع الصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية ببلدية عزازقة‏.

وكان في استقبال الوزير والي الولاية دومي جلالي، بمعية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، المنتخبين الوطنيين والمحليين،

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