عون: سوق الأدوية في الجزائر متدهور واللوبيات لا ترحم

أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، الإثنين، تدهور سوق الأدوية في الجزائر مع وجود بعض اللوبيات التي لا ترحم.

وفي كلمة له خلال إفتتاح الندوة الوطنية 16 للصيدلة، قال عون إن سوق الأدوية في الجزائر متدهور كما يعلم الجميع، رافعا التحدي للنهوض بالقطاع.

وفي السياق ذاته، اعتبر عون أن القطاع ليس بالسهل خاصة في ظل وجود بعض اللوبيات التي لا ترحم، على حد قوله.

ووعد الوزير بالتحكم في القطاع خلال أقرب وقت مع توفير الأدوية في كافة الصيدليات المتواجدة عبر كافة التراب الوطني.