عون: غطينا 68 بالمائة من احتياجات سوق الدواء

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أن القطاع يلبي حوالي 68 بالمائة من احتياجات السوق من الأدوية.

وأوضح عون، الخميس، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه وجد في الوزارة 585 ملف لم يتم الرد عليها، مشيرا إلى أنه بعد 3 أشهر تم منح الموافقة لـ 90 بالمائة من هذه الملفات.

وأكد المتحدث إلى أن رفع العراقيل سمح للقطاع من تغطية 68 بالمائة من احتياجات سوق الدواء، فيما تبقى 32 بالمائة وهي تمثل الأدوية التي لها وزن ثقيل في فاتورة استيراد الأدوية ومنها أدوية السرطان.

وتابع قائلا “منذ تسلمي المسؤلية على رأس القطاع قمت بتسهيل الأمور لبعض المستثمرين حيث قمنا بتدشين حوالي 6 مصانع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان ومنهم من دخل الإنتاج منذ شهر”.

وأوضح الوزير أن إنتاج الأدوية المضادة للسرطان يتطلب استعمال مواد كيميائية معينة يجب أن نراعي مع استعمالها أخذ احتياطات كبيرة للحفاظ على صحة العمال، مضيفا أن هذا الأمر أخذ بعض الوقت أمام هذه المصانع في عملية انطلاقها في الإنتاج.”

وعن الجدال بين الأدوية الجنسية والأدوية الأصلية قال عون أن الوزارة لا تعمل حسب اللوبيات بل مع احتياجات السوق والأطباء.