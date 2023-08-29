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اقتصاد

عون في أم البواقي لتدشين وحدات صناعية عمومية وخاصة

الشروق أونلاين
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عون في أم البواقي لتدشين وحدات صناعية عمومية وخاصة
علي عون

يشرع وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، الأربعاء، في زيارة إلى ولاية أم البواقي ‏لتدشين عدة وحدات صناعية عمومية وخاصة. 

ويشمل برنامج زيارة الوزير عون معاينة عدد من المؤسسات الصناعية والوقوف على وضعية المناطق الصناعية بأم البواقي، حسبما أفاد به بيان وزارة الصناعة.

ومن بين الوحدات الصناعية العمومية والخاصة التي سيقوم عون بمعاينتها وتدشينها حسب البيان:

  • زيارة المؤسسة العمومية “CABAM” لصناعة الغرف الصحراوية والشاليهات وتحويل الخشب بعين مليلة.
  • زيارة وحدة مخابر بيوماست “BIOMEST” مختصة في إنتاج أوساط الزرع البكتيرية الجاهزة للاستعمال والكواشف البيولوجية.
  • زيارة شركة “DEMOCEDES PHARMA” لإنتاج المواد الصيدلانية من مضادات السرطان.
  • معاينة وحدة إنتاج “IMGSA” المختصة في إنتاج المستلزمات الطبية والمواد الصيدلانية بعين مليلة.
  • زيارة مطاحن “سيدي أرغيس” التابعة لمجمع الصناعات الغذائية “أقروديف” ببلدية أم البواقي.
  • زيارة مصنع “سيقوس” للإسمنت فرع مجمع “جيكا”.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن استراتجية “مرافقة المشاريع الاستثمارية الإنتاجية من خلال رفع العراقيل التي تعترضها و تعزيز الإنتاج المحلي لتغطية السوق الوطنية”.

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