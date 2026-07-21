عون في البيت الأبيض.. لقاء مرتقب مع ترامب لبحث ملف بالغ الأهمية

وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى واشنطن في زيارة رسمية تُختتم اليوم الثلاثاء بلقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لبحث ملف بالغ الأهمية.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، سيعرض الرئيس اللبناني على نظيره الأمريكي تصورا بشأن آلية التعامل مع ملف سلاح حزب الله، إلى جانب بحث سبل تثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية، في وقت يرفض فيه الحزب المحادثات المباشرة التي تجريها الحكومة اللبنانية مع تل أبيب.

من جانبها، ذكرت قناة الجديد اللبنانية أن “الرئيس عون سيضعُ خلال اللقاء مع ترامب ثلاثة عناوين أساسية على جدول المباحثات، تتمثل في المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي، ودعم الجيش اللبناني، وإعادة إعمار المناطق المتضررة”.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، كونها الأولى التي تجمع عون وترامب وجها لوجه، كما أنها أول زيارة لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض منذ ما يقارب 20 عاما، بعد انتخاب عون رئيسا للجمهورية العام الماضي، إثر سنوات قضاها قائدا للجيش اللبناني الذي حظي بدعم أمريكي.

ويأمل الرئيس اللبناني أن تسهم الإدارة الأمريكية في دفع الاحتلال إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما تزال تحتلها، في وقت لا تزال فيه تداعيات المواجهات الأخيرة تلقي بظلالها على الجنوب، مع استمرار نزوح أعداد كبيرة من السكان وتفاقم التحديات الأمنية والإنسانية.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان أيضا مستقبل العلاقات اللبنانية الأمريكية، وسبل دعم المؤسسات الرسمية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، إلى جانب الجهود الرامية إلى احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل.