عون: متعامل فرنسي حاول تعطيل مصنع إنتاج أقلام الأنسولين بالجزائر

قال علي عون وزير الصناعة الصيدلانية، الأحد، أن متعاملا فرنسيا حاول تعطيل إنجاز مصنع إنتاج أقلام الأنسولين في الجزائر.

وأكد عون على هامش إشرافه على إطلاق إنتاج الحصص الأولى من أقلام الانسولين وتسويقها بوحدة انتاج بيوكير بالعاصمة، أنه لأول مرة أصبح إنتاج أقلام الأنسولين 100 بالمائة جزائريا، وهذا سيساهم في تقليص تكلفة استيراد الأنسولين إلى 200 مليون يورو نهاية 2023.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشرف علي عون الأحد رفقة والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي على إطلاق إنتاج الحصص الأولى من أقلام الانسولين وتسويقها بوحدة انتاج بيوكير.

وثمن الوزير مجهودات مخابر “Biocare Biotech” لرفع التحدي وتموين السوق الوطنية بأقلام أنسولين مصنعة محليا بكامل المراحل لفائدة مرضى داء السكري.

وأكد عون أن الوزارة وضمن استراتيجيتها تعمل دوما على دعم ومرافقة أصحاب المشاريع في مجال انتاج الأدوية خصيصا تلك ذات قيمة مضافة عالية كالأنسولين ومضادات السرطان.

وأشار البيان إلى أنه تم تصميم وحدة الإنتاج وفقا للمعايير الممارسات الحسنة المعمول بها دوليا (G.M.P / F.D.A).

وتضم الوحدة خط إنتاج واحد بطاقة إنتاجية في فريقين (2X8) تقدر بـ12 مليون علبة “تحتوي الواحدة على خمسة أقلام” سنويا من الأنسولين غلارجين، الأنسولين أسبارت، والأنسولين البشري.