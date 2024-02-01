عون: مخابر أجنبية تشن حملة شرسة ضد الدواء الجزائري

اتهم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلانية علي عون، مخابر أجنبية بشن حملة شرسة ضد الأدوية المصنعة محليا منذ ما يقارب الشهرين.

وطالب عون، الخميس، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة الجميع بالوقوف إلى جانب مخابر تصنيع الدواء المحلية التي استطاعت أن تغطي 72 بالمائة من السوق الوطنية.

وأكد عون أن نجاح المخابر الجزائرية جعلها محل هجمة شرسة من المخابر الأجنبية، بسبب جودة منتجوها وأسعارها المعقولة.

وقال عون إن الجزائر تعد من البلدان التي تمارس رقابة صارمة على نوعية الأدوية المصنوعة محليا ولا يسمح في أي حال من الأحوال بتسويق أدوية لا تستوفي شروط الجودة والفعالية.

وأضاف عون في رده على أسئلة النواب أن تسويق الأدوية في الجزائر لا يتم إلا بعد تسجيلها من طرف الوكالة الوطنية للأدوية المؤهلة لمراقبة جودة هذه المواد.

وتابع قائلا: “إن إنتاج الأدوية لا يكون إلا من مؤسسات صيدلانية معتمد من مصالحنا والإنتاج يكون وفق قواعد المنافسة والمعايير المعمول بها دوليا.”

وأشار الوزير إلى أن تسجيل أي دواء لدى الوكالة يتم وفق عدة مراحل.