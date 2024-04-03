عون: مركب تكرير السكر بالأربعطاش سينطلق في الإنتاج قبل نهاية 2024

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، جاهزية مركب تكرير السكر لبلدية الأربعطاش، الذي صُودر بقرار نهائي من طرف العدالة وتمّ ضمّه إلى مجمع مدار العمومي، قبل نهاية 2024.

وثمن الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة معاينة وتفقد لولاية بومرداس، “إرادة” الإطارات القائمة على المشروع من أجل إطلاق تجارب الإنتاج الأولية بهذا المركب قريباً والدخول بعدها في مرحلة الإنتاج والتسويق الفعلي قبل نهاية السنة الجارية.

ودعا عون إلى ضرورة “تجند الجميع” من أجل استكمال إنجاز وتسويق منتجات هذا المركب الحيوي الذي يدخل رفقة مشروع مصنع إنتاج الزيوت النباتية بولاية جيجل الجاري إنجازه حالياً، ضمن “الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي” وهما مشروعان تعول عليهما الدولة كثيراً من أجل ضمان الاستقلالية في توفير هذه المواد للمواطن .

وأوضح الوزير أنّ هذا المشروع “حيوي وواعد” من حيث الحجم الإنتاجي للمؤسسة و”التكنولوجيا وحداثتها” المُدرجة ضمنه لصناعة وتكرير السكر، مشيراً إلى أنّ هذا المركب المنجز على مساحة 14 هكتاراً قابلة للتوسعة مستقبلاً، تبلغ طاقته الإنتاجية بألفي طن يومياً من مختلف أنواع السكر، وعلى نحو سيوفرّ 1200 منصب شغل .