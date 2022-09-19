عون: مهلة لانتاج الانسولين والعصابة منعتني من دخول صيدال

أمر وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، بعودة إنتاج الأنسولين، مانحا مهلة 3 أشهر للبدء في العملية.

وأكد عون، الاثنين، عقب زيارته الميدانية لوحدة إنتاج قسنطينة لمجمع صيدال، عزمه على إعادة عمل مصنع الأنسولين في الجزائر وتطويرها لصناعة “أقلام الحقن وتركيب الخرطوشة”، مشيرا إلى المخابر الأجنبية تقدم منذ 1994، مانحا مهلة 3 أشهر للإنتاج الأنسولين.

وقال عون أنه من غير المعقول أن يتم توقيف مصنع للأنسولين كان فخرا للجزائر منذ 2012 والبقاء تحت رحمة المخابر الأجنبية.

وأكد الوزير عون، إن البداية تكون أولا بإنتاج “قلم الحقن”، مضيفا “من غير المقبول في 2022 ما زلنا نستورد كل مضامين الأنسولين”.

وأوضح عون في هذا الشأن، أن الأمر الوحيد الذي بقي هو العودة إلى هذا العمل في هذا المصنع وتطويره وأريد نتائج قبل نهاية السنة.

كما تحدث عون عن عدم دخوله لمجمع صيدال منذ 2006 قائلا “العصابة منعتني”.