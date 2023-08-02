عون: ندرة الأدوية ظاهرة عالمية

أكد على السعي لإرساء معالم صناعة صيدلانية وطنية

قال علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، في رده على سؤال برلماني، تساءل صاحبه عن أسباب النقص الحاد والانقطاع المتكرر للأدوية الأصلية والجنيسة الخاصة ببعض الأمراض المستعصية والمزمنة، على مستوى السوق الوطنية، بالتأكيد على أن الظاهرة أضحت عالمية لأسباب متعدّدة، منها كثرة الطلب العالمي وتوقف نشاط بعض المصانع نتيجة جائحة “كورونا”، وكذا بسبب ممارسات غير قانونية كالاحتكار والبيع المشروط.

وفي إطار تعزيز السيادة والأمن الصحيين للبلاد، أكد عون أن دائرته الوزارية قد انتهجت سياسة إرساء صناعة صيدلانية وطنية وذلك من خلال السعي لتوطين صناعة صيدلانية محلية، لاسيما فيما يخص الأدوية ذات القيمة المضافة والأساسية بالتسريع في تسجيلها، إضافة إلى مرافقة المستثمرين في الإنتاج الصيدلاني وتذليل كل العقبات التي تواجههم في تجسيد مشاريعهم.

وأعلن الوزير، من جهة أخرى، عن اتخاذ جملة من الإجراءات لتفادي حالات التذبذب وضمان الوفرة المستمرة للأدوية، على غرار تقديم برامج استيراد مسبقة مع تنويع مصادر التمويل من خلال تسجيل أدوية جنيسة جديدة، بالإضافة إلى منح اعتماد لمشاريع الإنتاج المحلي بالانطلاق بمراحل التوضيب الثانوي، بشرط المرور للإنتاج بنمط كامل مع مكافحة كل عمليات الاحتكار والبيع المشروط بالتنسيق مع المؤسسات الصيدلانية للتوزيع وممثلي الصيادلة الخواص.