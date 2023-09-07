عون وسفير الجزائر بإيطاليا في زيارة لوهران

حل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون رفقة سعادة سفير الجزائر بإيطاليا عبد الكريم طواهرية بوهران في زيارة عمل وتفقد.

وأفاد بيان للوزارة أن برنامج الزيارة يشمل معاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار الخاص والعمومي على مستوى الولاية، الى جانب الوقوف على مدى تقدم اشغال الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لدعم المرفق الصناعي العمومي والخاص ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.