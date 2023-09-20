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وتنظيم منتدى لرجال الأعمال

عون وسفير الفيتنام يبحثان التحضير للجنة المشتركة بين البلدين  

الشروق أونلاين
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عون وسفير الفيتنام يبحثان التحضير للجنة المشتركة بين البلدين  
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، مع سفير فيتنام بالجزائر تران كووك كانه التحضير للدورة 12 للجنة الجزائرية الفيتنامية منتدى لرجال أعمال البلدين.

وأفاد بيان للوزارة أن المحادثات تمحورت بشكل أساسي حول التحضير للدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية، وتنظيم منتدى لرجال الأعمال الجزائريين الفيتناميين الذي يعتزم انعقادهما الشهر المقبل في هانوي.

كما تناول اللقاء ضرورة وضع آليات لإنجاح هذين الموعدين، من خلال تطوير برنامج عمل يعتمد على تحديد وترتيب أولويات مجالات التعاون الصناعي ذات الإمكانات العالية، مثل المنسوجات الصناعية والإنتاج الصيدلاني، لاسيما في مجال طب الأعشاب. ومن ثمة وضع آليات لتتبع تنفيذ المشاريع .

كما أعرب الطرفان عن استعدادهما الكامل وتصميمهما لإعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي، من خلال تعزيز التبادل التجاري وبناء معالم حقيقية للشراكة في المجال الصناعي، الذي سيكون شاهدا على حيوية الصداقة والثقة الراسخة بين البلدين.

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