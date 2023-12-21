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اقتصاد
سيوفران 7500 منصب شغل..

عون يأمر بإنهاء جميع الوثائق الإدارية حول مشروعين استثماريين

الشروق أونلاين
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عون يأمر بإنهاء جميع الوثائق الإدارية حول مشروعين استثماريين
جانب من الاستقبال

أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يوم الخميس، بضرورة الإنتهاء من جميع الوثائق الإدارية بالوكالة الوطنية للاستثمار، للانطلاق في مشروعين سيوفران 7500 منصب شغل. 

جاء ذلك خلال استقباله لـ “صاحب المشروع المتعلق بإنجاز مصنع إنتاج الألمنيوم الأخضر الخالي من الكربون، ومجمع صناعي لتصنيع المصافي والمصانع الكبرى بركات سلمان، مرفوقا بممثلي الشريك التكنولوجي الروسي لإنجاز هاتين المشروعين”.

ويتمثلان في:

المشروع الأول: المتعلق بإنتاج الألمنيوم الأخضر الخالي من الكربون بولاية عين تموشنت والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1 مليون طن سنويا، حيث سيوفر 5000 منصب شغل.

المشروع الثاني: المتعلق بإنشاء مجمع صناعي للمصافي والمصانع الكبرى والذي يتكون من قسمين، قسم لصناعة الفولاذ وقسم لإنتاج قطع الغيار والهياكل والذي سيوفر 2500 منصب عمل.

ورحب الوزير عون بهذا الاستثمار، حيث اعتبره “إضافة كبيرة للصناعات الثقيلة بالجزائر مؤكدا على ضرورة الانتهاء من جميع الوثائق الإدارية للانطلاق في المشروعين”.

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