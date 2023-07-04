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الجزائر
خلال استقباله لوفد كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين CIPA

عون يؤكد حرصه على القضاء على البيروقراطية والعوائق التي تواجه المستثمرين

الشروق أونلاين
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عون يؤكد حرصه على القضاء على البيروقراطية والعوائق التي تواجه المستثمرين
جانب من اللقاء

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الثلاثاء، حرصه للقضاء على البيروقراطية والعوائق التي تواجه المستثمرين الجزائريين.

وأفاد بيان الوزارة أن الوزير عون استقبل وفدا عن كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين  CIPA بمقر الوزارة.

وأكد الوزير عون وفد كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين حرصه الدائم للقضاء على كامل العوائق التي تواجه المستثمرين.

ناهيك عن القضاء على ثقافة التفرقة بين بين المؤسسات الخاصة والعامة، حيث جدد عون الدعوة لكل المتعامليين الاقتصادين الراغبين في تطوير الاقتصاد الوطني.

كما طالبهم إلى التقرب من المصالح المختصة للوزارة، مؤكدا أن أبواب القطاع ستبقى دائما مفتوحة، حسبما جاء في بيان الوزارة.

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