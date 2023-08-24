عون يتفقد عدد من المشاريع بولاية ميلة

شرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الخميس، في زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع الصناعية بولاية ميلة.

وفي مستهل الزيارة تلقى الوزير شروحات حول منطقة النشاطات واد سقان 2 التي تتربع على مساحة 50 هكتار منها 32 هكتار مهيئة.

حيت تم منح 10 قطع لثمانية مشاريع استثمارية بمساحة تقدر 8,78 هكتار ما يمثل حوالي 28٪؜ من المساحة المهيئة الكلية للمنطقة، هذا ما يسمح باستقبال مزيد من المشاريع الهامة بالنظر الى العقار المتوفر بهذه المنطقة.

كما اطلع على المشاكل التي تعانيها هذه المنطقة من انعدام التهيئة والربط بالكهرباء والغاز، وبهذا الخصوص أعطى الوزير توجيهات للمسؤولين المعنيين بالتكفل بالمشاكل التي تعرفها والاسراع في تهيئتها بالتنسيق مع المجمع العمومي ديفاندوس-ZI.

وفي الوقفة الثانية، عاين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مشروع استثماري للانتاج الصفائح المعدنية التابع للمؤسسة مجمع هامل EURL GROUP HAMEL

وحسب بيان للوزارة، يتربع هذا المشروع على مساحة تقدر بـ 2,4 هكتار، باستثمار قدره 1,76 مليار دج ، حيث سيشغل أكثر من 63 عاملا في بداية استغلال هذا المصنع، بعد الانتهاء من مرحلة التجارب، إلى أن يصل عدد مناصب الشغل 126 منصب في مرحلة الاستغلال الكلي.

ويختص هذا المشروع في انتاج الصفائح المعدنية من ألامنيوم، الحديد الغير قابل للصدأ INOX المغلفنة والصفائح السوداء وعملية التلبيس ومعالجة المعادن. التي تعتبر كمدخلات في الصناعات المنتجات الكهرومنزلية، الألواح العازلة والبناء وغيرها، بطاقة اجمالية تصل إلى 45.000 طن سنويا قابلة للتوسيع إلى 90.000طن /سنة.

وبعد أن استمع لعرض حول المؤسسة وعاين مختلف مراحل الانتاج والآلات والمعدات، أسدى الوزير جملة من التوصيات الرامية إلى استعمال المواد الأولية المنتجة محليا (اللفائف المعدنية و الدهانات) للرفع من نسبة الادماج والحفاظ على العملة الصعبة وكذا تطوير المناولة المحلية.

كما دعى إلى السهر على معالجة واعادة رسكلة النفايات والمواد المستعملة في المصنع للحفاظ على البيئة وتطوير الاقتصاد الدائري.

وفي الأخير ثمنى عون هذا الإنجاز الذي سوف يساهم في تطوير التكامل الصناعي والتنمية المحلية كما سلم لمسير المؤسسة رخصة إستغلال إستثنائية لدخول هذا الاستثمار حيز استغلال.