عون يتوعد بمعاقبة مسؤولين بمجمع صيدال

أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أنه سيشرع بداية من الأسبوع المقبل بمعاقبة مسؤولين بمجمع صيدال بسبب عدم تنفيذهم لتعليمات الوزارة الوصية.

وقال عون، الخميس، خلال زيارة تفقدية قادته لمجمع صيدال، إن المجمع لم يقدم أي أرقام حول المخزون والإنتاج، ولم يقم مسؤولوه بتطبيق توجيهات الوزارة التي قدمت لهم منذ أشهر، مشيرا إلى أن المجمع سيخضع لتدابير قانون المالية 2023 بداية من الأسبوع القادم على غرار الشركات الخاصة.

وتساءل عون قائلا :” أين هي الملفات والأرقام الجديدة وأين هو مركز البحث القادر على تطوير الأدوية؟ “.

وقال عون إنه بداية من الأسبوع القادم سيتم تطبيقات إجراءات عقابية على مسؤولي المجمع، مشيرا إلى أن مجمع بحجم صيدال لا يقدم سوى دواء أو اثنين من الأجدر غلقه، مضيفا أنه حان الوقت لترك المناصب لمن يستحقها وإبعاد من يتولون مناصب بدون تقديم أي جديد للمجمع.

وقال عون موجها كلامه لمسيري المركز أن هناك مسيريين في المركزية يجب ان تنهى مهامهم فورا.

وتابع عون قائلا إن المنصة الرقمية للوزارة لا يوجد فيها أي رقم للمجمع لا مخزون ولا مواد أولية ولا حجم المخزون الموجه للتسويق.