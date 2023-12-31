عون يدشن مركز التكافؤ الحيوي لمجمع صيدال

قام وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، الأحد، بتدشين مركز التكافؤ الحيوي التابع لمجمع صيدال.

وأفاد بيان للوزارة، الأحد، أن هذا الحدث يأتي قبل أيام قليلة من الإطلاق الفعلي لأول دراسة للتكافؤ الحيوي داخل هذا المركز الأول من نوعه في الجزائر.

وتتمثل المهمة الرئيسية للمركز في إجراء دراسات التكافؤ الحيوي بهدف إثبات تكافؤ الأدوية الجنيسة والأدوية المرجعية من حيث الفعالية والسلامة.

ويقوم المركز بإجراء دراسات التكافؤ الحيوي لصالح الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة التي ترغب في إجراء هذه الدراسات من أجل:

-إثبات فعالية الأدوية الجنيسة الخاصة بهم والسماح باستبدالها بالأدوية الأصلية

-السماح للأدوية المنتجة في الجزائر بدخول السوق العالمية.

وأوضح البيان أنه استعدادا لإطلاق الدراسة الأولى، قام مجمع صيدال بتوظيف 4 خبراء من الهند يتمتعون بخبرة مثبتة بمئات الدراسات المجربة وذلك من أجل تقديم الإثبات العلمي والحصول على النقل التكنولوجي اللازم لحسن سير العمل في المركز.

ويمتلك المركز قاعدة بيانات تضم أكثر من 500 متطوع سالمين جاهزين للمشاركة في التجارب السريرية.